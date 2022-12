Valanga in Austria, tutte in salvo le dieci persone coinvolte

(Adnkronos) – Nessuna vittima in Austria per la valanga che si è verificata nel comprensorio sciistico di Lech-Zürs, nella regione di Vorarlberg. Inizialmente si temeva che fossero coinvolte almeno 10 persone. Ma al termine di una giornata di ricerche, la polizia ha reso noto che quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, mentre altre sei persone non sono state colpite dalla slavina. Tuttavia, “lunedì verrà effettuata una perquisizione di sicurezza per chiarimenti finali”, si legge in un comunicato.

La valanga si è staccata a 2.700 metri di altitudine, poco prima delle 15:00 di domenica, nella zona del Trittkopf. Sul video del cellulare di un testimone in piedi in lontananza, si potevano vedere una decina di sciatori nel percorso della neve. Ciò aveva destato preoccupazione e innescato un’operazione su larga scala che ha coinvolto circa 200 soccorritori. Nel corso dell’operazione, un uomo parzialmente sepolto è stato estratto dalla neve trasportato in aereo all’ospedale regionale di Innsbruck con gravi ferite. Un altro ha raggiunto autonomamente un ospedale della zona.

I funzionari avevano avvertito dell’alto rischio di valanghe nella zona durante il fine settimana. Negli ultimi anni, le valanghe in Austria hanno ucciso in media circa 20 persone ogni anno.