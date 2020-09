Valentina Vignali, disavventura in barca: “Lo skipper chi ha fotografato di nascosto”

“Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna”. A parlare è Valentina Vignali, cestista e modella, ormai idolo dei social network. La giovane ha raccontato su Instagram una disavventura capitata mentre era in vacanza con delle amiche a Lipari. Il gruppo aveva infatti noleggiato una braca con tanto di Skipper che le accompagnasse.

E proprio l’uomo incaricato di governare il mezzo si è macchiato, secondo la Vignali, di un gesto censurabile. La cestista ha infatti raccontato che l’uomo ha scattato delle foto alle ragazze, a loro insaputa, immortalando anche le loro parti intime. Per poi girare le foto anche ad altre persone su una chat di Whatsapp.

“Denunceremo lo skipper”

La Vignali ha raccontato minuziosamente l’episodio attraverso delle storie Instagram. “Ha tentennato – rivela la Vignali -, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo”. Per questo l’intenzione è quella di denunciare l’uomo che ora rischia grosso.

La cestista ha però assicurato che quello che le è accaduto non rovinerà la sua vacanza: “Quello che è successo ieri non ci rovinerà̀ la vacanza, l’umore e non intaccherà̀ l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà̀ sempre questa”, ha concluso.