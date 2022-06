Valmontone, incidente fatale per 28enne: cosa è successo

Ha perso il controllo della moto, una Honda Kawasaki 1000, finendo in una scarpata. Un impatto tragico per Pasquale Pascarella, un ragazzo di 28 anni, morto sul colpo. L’ennesima vittima sulle strade di Roma e provincia.

L’incidente mortale si verificato vicino alla stazione ferroviaria di Valmontone. Il ragazzo, proprio di Valmontone, era fan di motociclismo e considerato un esperto motociclista da chi lo conosceva.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri era in sella alla sua moto e percorreva via XV Aprile, la strada di Valmontone che passa davanti alla stazione e si immette su via Casilina. Per motivi al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto finendo fuori strada. Sul posto il sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il giovane ma senza successo, e i carabinieri. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. La salma del ragazzo è stata portata al policlinico di Tor Vergata, a disposizione dall’autorità giudiziaria.