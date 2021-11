Variante Omicron, Locatelli: “Finora nessuna resiste a vaccini, quarta dose non esclusa”

Preoccuparsi per la variante Omnicron “è eccessivo”. I vaccinati contro il Covid-19 “sono protetti. Ad oggi nessuna variante si è dimostrata resistente all’effetto dei vaccini”. E “la terza dose per contrastare anche la variante Omicron è necessaria”. Lo ha detto a Sky Tg24 il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Questa variante “è diventata velocemente largamente preponderante in Sudafrica” e si ipotizza una sua “maggior contagiosità”. Per questo va “tenuta sotto controllo” e non bisogna “né sottovalutare né drammatizzare”.

Secondo Locatelli “tutto ci fa ipotizzare che Omicron sia più contagiosa. Dobbiamo capire se ci sia una maggiore patogenicità, ma sembrerebbe di no, anche se la popolazione del Sudafrica è più giovane rispetto a quella italiana. Quindi va valutato accuratamente con studi rigorosi”.

Quanto all’ipotesi di una quarta dose vaccinale nel prossimo futuro, l’esperto ha spiegato che “non si può escludere”. Mentre sull’aggiornamento dei vaccini si è detto “cauto, ma quelli che abbiamo sono largamente efficaci”.