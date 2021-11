Circa 200 casi di variante Omicron in tutto il mondo (la mappa). La nuova variante del coronavirus, caratterizzata da oltre 30 mutazioni, è stata individuata in una quindicina di paesi. La maggior parte dei contagi, apparentemente con sintomi lievi, è in Sudafrica. La mappa dei contagi da variante Omicron vista in tempo reale secondo l’elaborazione di Bno News.