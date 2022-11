Vasco a Roma, riceve la Lupa d’Oro da Gualtieri, che lo coinvolge a duettare ‘Alba chiara’. Ecco il video

Come annunciato già ieri, poco fa Vasco Rossi è salito in Campidoglio, per ricevere dal sindaco Gualtieri il prestigioso riconoscimento la Lupa Capitolina.

Vasco al Campidoglio: una ‘manna’ per il sindaco che, sfoderata la chitarra’, ha voluto intonare ‘Alba chiara’

Per l’occasione il primo cittadino, che da buon dem quando si tratta di poter usufruire dell’arte e della cultura per mettersi in mostra in termini di ‘affabile popolarità’ ne approfittano subito, non ha certo perso il colpo. Così, quando la celebre rockstar di Zocca è entrata nel suo studio, il Sindaco ha subito sfoderato la chitarra, che tiene sempre con se (beato lui se ha anche il tempo si suonarla sul posto di lavoro!), invitando Vasco ad improvvisare con lui ‘Alba chiara’.

Certo, visto come sta andando l’attuale amministrazione, forse sarebbe stato molto più indicato improvvisare sulle note di ‘Fegato spappolato’…

Ecco il video del simpatico duetto ripreso dall’agenzia di stampa AdnKronos

https://www.adnkronos.com/vasco-a-roma-duetto-con-il-sindaco-gualtieri-con-albachiara-video_34rRjTm67KyfXbl01sjPRL

Max