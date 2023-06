Verde, Ferrara (M5s): “Dimenticato anche il pump track a Ostia, dove sono finiti i fondi?”

“Mentre il pump track di San Basilio è stato lasciato nell’incuria, sono spariti anche i soldi per quello di piazza Lorenzo Gasparri, presso il parco Willy Ferrero. Io stesso lo avevo fatto finanziare con un emendamento in Aula da 650.000 euro, di cui il 10% per la progettazione: ma a distanza di tre anni non solo non c’è il progetto, è pure tornato il degrado.

L’inerzia del Municipio X e di Gualtieri sta ri-affossando le speranze di un luogo che, dopo essere stato sottratto alla criminalità, aveva ricominciato a vedere la luce grazie alle riqualificazioni dell’amministrazione Raggi.

Ormai è chiaro: lo sport e le politiche giovanili non sono di casa in Campidoglio“.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

Max