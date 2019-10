Verissimo, Heather Parisi: “Lorella Cuccarini? Non è niente per me”

Per lei “provo indifferenza. Non fa parte della mia vita“. Niente da fare, la pace tra Lorella Cuccarini ed Heater Parisi è proprio destino che non arrivi mai. Ci ha provato anche Silvia Toffanin, intervistando la ballerina americana nel corso di un’intervista che sarà trasmessa domani su Canale 5, ma non c’è stato nulla da fare.

Probabilmente l’interprete di ‘Cicale’ ha preso alla lettera il significato di ‘Verissimo’ non nascondendo la verità o meglio, i suoi personali sentimenti nei confronti della ex collega. Heater alla domanda diretta risponde infatti direttamente: “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? – esordisce non lesinando il sarcasmo – Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo”. Infine la chiusa ‘forte’: “Lei non è niente per me“…

Max