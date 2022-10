Via Boccea – Il rifacimento delle strisce pedonali contrappone il consigliere leghista all’Assessore ai Lavori Pubblici

“E’ iniziato ieri sera il rifacimento delle strisce pedonali su via Boccea, in anticipo sulla tabella di marcia dei lavori che investono la grande arteria del Municipio 13.

Il rifacimento dell’asfalto in via Boccea è iniziato il 5 settembre ed è terminato il 27, in anticipo sui tempi previsti. Nel corso di questa settimana sono state portate a termine tutte le attività necessarie per il rialzamento dei chiusini, che adesso sono in quota con il manto stradale.

Questi lavori sono assolutamente propedeutici e necessari al rifacimento delle strisce pedonali. Grazie all’esecuzione dei lavori fatta con anticipo sulla chiusura preventivata è stato possibile iniziare a lavorare sul rifacimento della segnaletica orizzontale già dalla notte del 6 ottobre e il termine è previsto per venerdì 14 ottobre.

Per questo la nota stampa inviata dal consigliere della Lega Giannini è fuorviante e inesatta.

E’ bene ricordare che la grande arteria del Municipio 13 è soggetta a un intervento complessivo di rifacimento, che non può essere liquidato in modo approssimativo.

I lavori, infatti, prevedono oltre al rifacimento della pavimentazione della sede stradale, anche tutte le lavorazioni accessorie necessarie al ripristino della funzionalità di tutti i manufatti facenti parte integrante della sede stradale come banchine stradali, chiusini, griglie, cigli e bordure, e infine segnaletica stradale.

Gli interventi vengono effettuati in orario notturno tra le 21 e le 6 per limitare al massimo i disagi ai cittadini.

Lavori di questo tipo intervengono sulla piattaforma profonda e vanno a risistemare in modo importante e duraturo una strada che da 20 anni non vedeva un intervento di questo tipo. Con questi lavori migliora la viabilità e la sicurezza di tutti i cittadini.

Infine, il consigliere Giannini dovrebbe informarsi meglio e per questo siamo sempre disponibili a dare ogni delucidazione, ma soprattutto dovrebbe evitare di compiere azioni che potrebbero mettere a rischio l’incolumità delle persone, apponendo – come ha dichiarato – strisce pedonali di carta sulla strada.

Lo dichiara in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini

