Vicenza, maestra sospesa. Baci e sms ambigui a bambino di 10 anni

La maestra di Vicenza indagata per tentata violenza sessuale ai danni di un bambino di 10 anni è stata sospesa dall’insegnamento.

Vicenza, maestra sospesa. Scriveva al bambino: “Ti spupazzerei su tutto il corpo”

Così ha deciso la dirigente scolastica, su direttiva dell’Ufficio scolastico provinciale, in merito al caso della docente che avrebbe intrattenuto un rapporto ambiguo con un suo alunno, con baci e messaggi che non si addicono ad un normale rapporto fra insegnante e alunno.

Aggiornamento ore 12,30

Il provvedimento di sospensione per l’insegnante di Vicenza sarà in vigore fino alla sentenza di primo grado. La notizia è riportata da “Il Giornale di Vicenza”, che ha specificato anche che la docente non potrà rispondere neanche alle chiamate per supplenza.

La storia era emersa quando i genitori del bambino, presunta vittima della docente, avevano scoperto alcuni messaggi sul cellulare del figlio, decisamente equivoci, inviati dalla maestra.

“Sapessi quanto ti spupazzerei su tutto il mio corpo”, aveva scritto la maestra al bambino, che probabilmente confuso aveva risposto: “Amore mio, voglio toccarti”.

Aggiornamento ore 13,30

La docente di Vicenza che è da oggi sospesa dall’insegnamento ha sempre negato ogni accusa in merito alla vicenda. Il 27 giugno scorso il bambino è stato ascoltato in incidente probatorio, in seguito all’aiuto psicologico per superare l’iniziale atteggiamento di chiusura.

Aggiornamento ore 14,30