Vieni da me: la puntata dell’8 gennaio. Gli ospiti di oggi con Caterina Balivo

A momenti avrà inizio una nuova puntata di Vieni da Me. La conduttrice Caterina Balivo anche oggi farà compagnia agli ascoltatori di RaiUno con le sempre seguitissime interviste e i giochi. Risate ed emozioni assicurate anche per questa puntata, con partenza alle 14, prima dell’episodio de Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Giovanni Vernia

Aspettando le anticipazioni sulla puntata di oggi, l’ultima puntata è stata molto interessante in particolare per la lunga intervista al cantante napoletano Sal da Vinci, che ha aperto il suo cuore con la famosa Cassettiera.

Tanta emozione in particolare per il ricordo di suo padre, cantante come lui. “Facevo le sceneggiate con mio padre, ci spostavamo di teatro in teatro e questa foto ci ritrae insieme nella commedia Caro Papà, al teatro Cilea di Napoli, dove ritorno adesso con il nuovo spettacolo” ha raccontato il cantante. “Papà è stato un grande riferimento, fortunatamente c’è la sua voce che accompagna sia noi di famiglia, che tante persone che non lo conoscevano ma lo ricordano con grande affetto”.

Il primo ospite della puntata di oggi è il comico, speaker radiofonico e attore Giovanni Vernia, protagonista della prima intervista con Caterina Balivo.