Vieni da me: la puntata di oggi 7 gennaio. Gli ospiti di Caterina Balivo

Sta per iniziare la nuova puntata di Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo intratterrà il pubblico sintonizzato su RaiUno con le interviste e i giochi telefonici, alternando risate e commozione con i suoi ospiti. Dalle ore 14:00, il programma accompagnerà il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay

In attesa delle anticipazioni sulla puntata di oggi, l’ultima puntata è stata molto interessante l’intervista a Jessica Melena, la moglie del calciatore Ciro Immobile.

La donna ha raccontato il suo grande amore, soprattutto in relazione alla nascita del terzo figlio. Jessica ha raccontato come i genitori non fossero entusiasti, inizialmente, di questa unione.

“Quando ho conosciuto Ciro lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata” ha spiegato la Melena. “Io studiavo all’Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e abbiamo chattato per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale a Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, all’inizio non ho detto nulla ai miei genitori e quando l’hanno saputo erano arrabbiatissimi con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me”.

Il primo ospite della puntata odierno è il cantante Sal da Vinci.