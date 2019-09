Vieni da me oggi 9 Settembre 2019 dalle 14 su Rai Uno: Cateriva Balivo riparte con Miss Italia 2019

Vieni da me oggi 9 Settembre 2019 dalle 14 su Rai Uno:...

Prova a iniziare col botto o, quantomeno, a ripartire con uno dei temi che dal punto di vista televisivo, in queste ore, sembrano aver attirato una buona quantità di consensi. Riparte, infatti, Vieni da me.

Vieni da me, il programma della Balivo, prende il via oggi 9 Settembre 2019 dalle 14 su Rai Uno: e appunto, Cateriva Balivo riparte con una certezza must, ovvero Miss Italia 2019.

Al centro della puntata, dunque, l’edizione di Miss Italia. Carolina Stramare, Miss Italia 2019, sarà infatti ospite della prima puntata di “Vieni da me“, la trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai1.

Carolina Stramare, Miss Italia 2019 regalerà uno dei passaggi clou della trasmissione che parte oggi 9 settembre.

Vieni da me prende il via alle 14 e andrà in onda dal lunedì al venerdì: la trasmissione di Caterina Balivo su Rai1 apre pertanto le porte alla Miss Italia 2019.

Ecco, quindi, Carolina Stramare che si racconta per la prima volta, dopo la vittoria della corona. Sarà una interessante chiacchierata a tu per tu con la conduttrice.

Come da tradizione, il salotto di Vieni da me, la trasmissione che peraltro festeggia anche la 200esima puntata, vanta un format molto seguito e apprezzato.

Come noto, al centro, c’è un mix di storie di ospiti del mondo della tv, del cinema, dello sport e del panorama musicale italiano.

Tra momenti divertenti e altri più compiti, tra vari personaggi e novità, Vieni da me è anche pronto a sbarcare sui social tramite i profili ufficiali: Instagram @vienidamerai, Twitter @vienidameRai, Facebook @vienidamerai.

Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia. Appuntamento dunque da oggi lunedì 9 settembre alle 14 con la prima puntata di Vieni da me.