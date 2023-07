Violenza – La presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità: “Una donna che denuncia non deve mai sentitisi sola”

“Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà a Cristina, che ha lanciato un appello per dire che l’uomo violento che ha denunciato continua a minacciarla di morte. L’uomo, che è in attesa di espulsione dopo aver scontato una condanna per violenza sessuale e stalking ed è al momento irreperibile, ha proferito contro di lei minacce orribili, come decapitarla o darle fuoco.

Piantedosi e Nordio si assumano le loro responsabilità adoperandosi per mettere fine a questo stato di cose, perché se la magistratura non fa la sua parte la rete dei centri antiviolenza è insufficiente.

Nel frattempo è necessario che la comunità civile si stringa attorno a Cristina, dandole l’appoggio di cui ha bisogno, che associazioni e istituzioni le facciano sentire la forza del proprio abbraccio e sostegno.

Come presidente della Commissione Pari Opportunità voglio associarmi a quanto già detto dall’assessora Monica Lucarelli, noi siamo a disposizione

Questo, auspichiamo, per il più breve tempo possibile, fino a quando la minaccia non sia risolta alla radice attraverso il definitivo allontanamento dell’uomo violento”.

Lo dichiara la presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli

Max