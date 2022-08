Violenza: “Una sassaiola dell’ingiuria contro i carabinieri, aggressioni continue”, denuncia l’UnArma

“Piovono pietre sulle Forze dell’Ordine e le aggressioni sono all’ordine del giorno: soli pochi giorni fa a Gorizia sono stati aggrediti 5 carabinieri e la loro gazzella è stata presa a mattonate, anche nel weekend centinaia di attivisti No Tav si sono scagliati nuovamente contro gli agenti di pubblica sicurezza”.

E’ quanto denuncia Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale carabinieri – “Come Unarma abbiamo già precedentemente evidenziato la mancanza di attrezzature adeguate per arginare il disordine pubblico: il taser può funzionare con casi isolati ma non con gruppi organizzati o per sedare le risse, per questo chiediamo che siano aumentate le dotazioni e le assunzioni con reclute scelte e investendo nel comparto sicurezza”

Max