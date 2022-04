Viterbo, no al turno unico a scuola

No al turno unico a scuola a Viterbo fino alla fine dell’anno scolastico. si prosegue dunque con il doppio turno d’ingresso. E gli studenti annunciano di esser pronti a scendere ancora in piazza.

Dopo il tavolo in Prefettura, alla presenza della Consulta studentesca, del capo Gabinetto, del provveditore agli studi e i rappresentanti di Provincia, Asl e Regione, malgrado molti pareri concordi sul ritorno all’orario unico, complice la posizione Cotral, corroborata da un documento inviato alle prefetture che prevede il mantenimento dei doppi turni fino al 30 giugno, il dietrofront non c’è stato.

Una disposizione ingiusta per gli studenti, vista la disponibilità di tutte le istituzioni provinciali al ripristino e quanto esposto dalla Asl di Viterbo in merito all’assenza di evidenze scientifiche in merito al vantaggio epidemiologico dato dai doppi turni di ingresso. Già a Novembre si era avanzata l’ipotesi di riunificazione degli orari, anche da parte della prefettura. Il cambio di rotta agita le associazioni studentesche che preannunciano proteste in quanto “l’unica cosa certa è il disagio che il doppio turno d’ingresso provoca a studenti come a docenti, presidi e personale.

La fine dello stato di emergenza e il ritorno al 100 per cento della capienza sugli autobus, uno dei motivi che spinse a dire no, rafforzano la linea di chi vuole l’ingresso unico alle 8. ‘Continueremo a batterci – dicono gli studenti – con manifestazioni di dissenso”.