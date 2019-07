Volantino Mondo Convenienza Luglio 2019: prezzi bassi e sconti sul Catalogo. Ecco quali e fino a quando

Confermando le sue grandi offerte complessive, in questo Luglio di Saldi 2019, Mondo Convenienza rilancia la sua proposta di sconti e prezzi bassi per tutto il mese di Luglio.

Innumerevoli prodotti, specialmente riferiti ad arredi, che possono essere acquistati a prezzi ancor più bassi del solito. Quali sono? E’ presto detto: il Catalogo Mondo Convenienza è davvero formidabile e ricco.

Volantino Mondo Convenienza Luglio 2019: arredamenti completi o singoli a prezzi bassissimi. Ecco quali e come fare

La grande sfida tra i giganti dell’arredo non finisce mai e, anche a Giugno, oltre alle super promozioni e alle offerte di Ikea, e a quelle di un altro competitor come Conforama, si confermano i grandi prezzi di Mondo Convenienza.

E’ ormai noto che dal 3 Giugno al 1 Settembre 2019, Mondo Convenienza abbia aperto la promozione del Catalogo ‘Apri all’estate’. Cosa prevede?

Oltre alla consegne rapide, che si completano in 24 ore (mille prodotti in pronta consegna vengono consegnati in 24 ore dall’acquisto, a patto che la destinazione rientri entro 60 km dal punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto) ci sono sconti e riduzioni complessive di prezzo.

Dal 3 Giugno al 1° Settembre 2019, infatti, prendendo un arredamento completo con cucina, camera, soggiorno e divano, si paga un totale di 1,330 euro anziché, nel complesso, le 1626 euro che erano previste di listino nell’acquisto del totale della merce.

Oppure, si può scegliere un altro set di arredo completo a 1530 euro totali anziché 1870 euro, con cucina, camera, soggiorno e divano.

Volantino Mondo Convenienza Luglio 2019: ecco le altre offerte singole

A parte questo, si possono comprare i pezzi singoli a cifre davvero super basse. Ecco alcuni esempi.

Cucina Stella Eucalipto a 925 euro anziché 1129 che scende ulteriormente a 773 nella versione Olmo naturale rispetto ai 94 euro di partenza.

Cucina Like cemento a 1074 euro (prezzo previo 1311), cucina Oasi 1110 euro scesa rispetto alle 1355 iniziali e, ancora, Seventy. Cos’è?

Forse la più conveniente delle offerte per la cucina, che scende nelle sue tre versioni: a 1033 euro rispetto al 1261 iniziali, a 1070 rispetto le 1306 di partenza e, nell’ultima versione arriva a 1164 euro rispetto alle 1421 euro iniziali.

Stella è anche il set per le cucine angolari, che si possono trovare a 990 euro in ben tre versioni. Lo stesso prezzo è garantito per il set di cucine Urban. Ma non finisce qui.

Dai set a cifra tonda iniziali, infatti si possono scorporare i singoli pezzi. Come il divano Max turchese: si paga 148 euro anzichè 181 euro.

E si vuole invece puntare sulla singola composizione del soggiorno, ecco Giulia Eucalipto bianco, a 267 euro al posto delle 327 di partenza.

Chi vuole invece solo la cucina, allora paga Athena 497 euro anziché 608 euro, mentre la camera da letto completa, denominata Donatella dalle 510 euro iniziali scende a 29.

Per il soggiorno, ecco ‘Marte’ a 296 euro e non più 362. Oppure, solo il divano, Rahlia in simil pelle bianco e grigigio, a 169 euro anziché 207.

Per la scelta della cucina, il pacchetto propone Athena in cemento bronx, che presa singolarmente scende da 550 euro a 497.

Quanto alla camera da letto, ecco Donatella nella stessa intonazione: 515 euro al posto delle 629 di partenza.