Volley, Egonu: “Mi hanno chiesto se fossi italiana, forse pausa da Nazionale”

(Adnkronos) – “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana… Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”. La stella della Nazionale italiana di pallavolo Paola Egonu si sfoga così, rivolgendosi al suo procuratore Marco Reguzzoni, al termine della finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dalle azzurre per 3-0 sugli Stati Uniti.

Qualche minuto dopo ai microfoni di Rai Sport Egonu precisa. “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale, non dico però di lasciarla”.