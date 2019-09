Volta la nuova modalità di FIFA 20 si mostra in video con tutte le modalità

Trucchi da prestigiatori, numeri da applausi e divertimento assicurato. È questo quello che promette di regalare Volta Football, la nuova modalità introdotta da FIFA 20 che permette di giocare al calcio di strada sul nuovo titolo targato EA Sports.

Il nuovo capitolo di FIFA uscirà il 27 settembre, ma già da oggi è disponibile in anteprima per chi dispone di EA Access. Sarà quindi possibile già dalla giornata odierna provare con mano Volta, che intanto si presenta con un video in cui mette in mostra tutte le modalità che lo contraddistinguono.

Volta, il video con tutte le modalità

Volta Football permetterà infatti di giocare nei modi più disparati: sarà infatti possibile giocare una partita tre contro tre, con ritmi altissimi e spettacolo assicurato. Si può passare poi al quattro contro quattro e infine al più classico cinque contro cinque, dove sarà necessaria anche una leggera nozione di tattica per organizzare azioni pericolose.

Di seguito il video rilasciato da IGN mostra tutte le modalità disponibili, che spaziano su più fronti per accontentare tutti, anche i palati più fini: