VPN e IPTV ecco come si fa a vedere Sky e DAZN gratis: pirateria illegale nasconde IP, rischio multe e carcere

VPN e IPTV ecco come si fa a vedere Sky e DAZN gratis.

La battaglia continua. Fa una parte Sky e dall’altra VPN e IPTV. Di cosa si tratta?Come noto le tecnologie VPN e IPTV sono usate dagli esperti di tecnologia, ein questo caso anche di pirateria, in modalità combo, vale a dire insieme, per “scippare’ letteralmente i segnali televisivi legali.

Ovvero? Come funziona? E cosa comporta?

Ebbene è noto come le IPTV siano quelle strutture illegali che rubano il segno dei network televisivi a pagamento e legali per realizzare azioni di vera pirateria tramite le quali appunto, ritrasmettere il segnale.

Questo permette ai più di usufruire dei servizi televisivi che di solito sono a pagamento in modo gratuito. Ma, ovvio, illegale.

Cosa si rischia e cosa per consente di fare in effettia abbinata IPTV e Vnp? Ecco cosa c’è da sapere.

VPN e IPTV ecco come si fa a vedere Sky e DAZN gratis. Come funziona, cosa si vede e rischi mye e carcere

Le due tecnologie si sono unite per battere Sky e trasmettere illegalmente i programmi della TV satellitare: illegalmente e in forma gratuita. O quasi.

Questa combinata serve ai pirati informatici e televisivi per superare i blocchi che sono stati imposti da Sky e DAZN per la visione illegale dei canali.

Aggiornamento ore 3,19

Oggi gli utenti in Itoa per vedere Sky e in particolare le partite di calcio devono pagare. O Sky o Dazn o entrambe.

Invece le IPTV permettono di aggirare questo o vincolo e sono tanti gli italiani che stanno facendo di tutto pur di raggiungere la visione illegale di Sky gratis.

Il mezzo più usato è appunto quello delle IPTV, la nuova via intrapresa dalla maggior parte di coloro che non vogliono lagare per vedere le partite, e non solo.

Ovviamente, sanno cosa rischiano o almeno dovrebbero, dal momento che commettono un vero e proprio reato passa per le cosiddette VPN. Come? In che modo? E cosa sonoe VPN?

Le virtual private network sono tecnologie in grado di infrapporre una sorta di filtro tra il dispositivo che si collega alla rete ed il server dal quale ricevere le informazioni.

In pratica, permettono di nascondere il proprio indirizzo ip.

Aggiornamento ore 6,11

Come fanno a superare i blocchi? Tramite un tunnel crittografato che permette di scambiare dati senza possibilità di intercetto da parte di malviventi.

Infatti in questo senso è possibile sbloccarli solo se si è a conoscenza della chiave in possesso del destinatario.

Questo consente il mascheramento dell’indirizzo IP, appare chiaro come quindi non sia possibile sapere da dove l’utente si sta collegando e quali sono state le ultime attività svolte in rete.

Le VPN sono mportanti per l’IPTV in quanto l’utilizzatore può navigare in incognito e commettere un reato come a visione di Sky gratis.

Il canale IPTV infatti non è altro che un link diretto ad un server dal quale parte la trasmissione del video, senza nascondere l’IP è semplicissimo risalire a coloro che attualmente sono connessi e stanno tutt’ora fruendo del servizio.

L’accesso ad una VPN avviene con la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento che spesso ha costi bassissimi. A molti non sembra vero risparmiare.

Ma non bisogna dimenticare che è tutto illegale, che si rischiano multe salatissime e anche il carcere, e che per quanto possa apparire sicuro, nascondersi dietro IP criptati non lo è affatto e, in qualunque momento, si può finire nelle maglie della legge.

Aggiornamento ore 9,09