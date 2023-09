Vuelta di Spagna 2023, oggi 13esima tappa: percorso, in tv e streaming

(Adnkronos) – Tredicesima tappa oggi, venerdì 8 settembre, per la Vuelta di Spagna 2023. Si parte alle 13.50 da Formigal Huesca la Magia per arrivare, dopo 135 chilometri, al traguardo sul Col du Tourmalet intorno alle 17.30. Ci saranno tre salite simbolo del ciclismo mondiale in questa tappa: in tutto oggi saranno quattro i GPM da affrontare con un arrivo a 2.115 metri. Salite e altitudine faranno dunque la differenza.

Tra i favoriti Roglic, Evenepoel, Vingegaard, ma attenzione anche Juan Ayuso ed Enric Mas, scalatori di prim’ordine, Juan Pedro Lopez, Sergio Higuita e Romain Bardet.

La tredicesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 13:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 13:30.