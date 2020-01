Wanda Nara Instagram, foto hot fondoschiena da urlo, pronta per GF Vip oggi (FOTO)

Wanda Nara Instagram, foto hot fondoschiena da urlo, pronta per GF Vip...

Una Wanda Nara sempre più mozzafiato quella che si mette in mostra su Instagram, con una foto a dir poco bollente che mette in chiara mostra la generosità delle sue curve e, in particolare, del fondoschiena.

La procuratrice e moglie di Mauro Icardi ha deciso di dare il meglio di sè dal punto di vista estetico e social tornando ad utilizzare la popolare vetrina del social Instagram proprio a poche ore dal ritorno in TV con il Grande Fratello Vip, che questa sera 8 Gennaio ritorna in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione.

Una nuova stagione che promette scintille, con Pupo e la stessa Wanda Nara ad affiancare il giornalista in studio: Wanda che, a onor del vero, si prende tutte le scene iniziali proprio con questo ennesimo scatto molto hot e provocante. Di quale stiamo parlando? E’ presto detto.

Wanda Nara Instagram, foto hot fondoschiena: la foto fa boom di like

Il 2020 parte al meglio per la procuratrice, conduttrice e star televisiva Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ha deciso di avvicinarsi al debutto nel GF Vip 2020 con degli scatti mozzafiato. Il primo della lista per ‘consensi’ è certamente quello che ritrae la bella Wanda Nara dal punto di vista del suo lato B. Un fondoschiena che i fan hanno mostrato di apprezzare moltissimo. Eccolo:

aggiornamento ore 00.37

Del resto Wanda Nara sui social, e in particolare su Instagram, è a dir poco una star forse anche maggiore che non in TV e nel mondo del calcio. Molto spesso le sue foto sono oggetto di grande attenzione, come dimostra questo scatto piuttosto eloquente:

Pose differente, location identica, ma avvenenza sempre elevatissima per la moglie dell’attaccante del PSG ed ex Inter.

Del resto Wanda Nara non posta solo emblematiche foto del suo corpo e del suo fascino, ma anche preziosi momenti privati e di coppia con l’amato marito Mauro, con il quale condivide vita e professione, seguendolo in tutto e per tutto.

aggiornamento ore 8,18

Prossima a iniziare a lavorare al fianco di Alfonso Signorini, Wanda Nara è reduce de una breve vacanza alle Maldive cda cui ha avuto origine, appunto, il post da urlo su Instagram. In queste ore la moglie di Icardi si è già spostata a Roma in preparazione della puntata di esordio del Grande Fratello Vip.

Questo è l’ultimo scatto prima di debuttare su Canale 5, proprio da Cinecittà, laddove il GF VIp muoverà i suoi primi passi.

aggiornamento ore 16.04