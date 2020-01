Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez nuova concorrente. L’attrice de Le Tre Rose di Eva entra nella casa del GF VIP 4

Mancano pochissimi giorni e il ritorno del Grande Fratello Vip sarà di fatto concreto. E mentre prosegue il conto alla rovescia, parimenti proseguono le rivelazioni dei partecipanti. Tra i nomi dei concorrenti della edizione 2020 del reality show arriva un nuovo nome piuttosto intrigante: quello di Licia Nunez.

Sarà proprio lei Licia Nunez la nuova, in ordine di tempo, inquilina della casa più spiata della tv. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 è stata annunciata e quindi Licia Nunez sarà la nuova concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez nuova concorrente. Anche lei nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini

L’attrice de Le Tre Rose di Eva entra nella casa del GF e promette di far scintille. Un cambiamento di rotta professionale significativo per lei: dai rocamboleschi viluppi della trama de Le Tre Rose di Eva alle dinamiche da inquilini del Grande Fratello Vip 2020.

L’attrice Licia Nunez è il decimo concorrente ufficiale della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che debutterà su Canale 5 mercoledì 8 gennaio 2020.

Licia Nunez, ovvero Lucia Del Curatolo, è nata a Barletta il 1° marzo 1980. Ha incominciato a lavorare a 17 anni come fotomodella, studiato recitazione a Tolosa e a Roma e recitato nel film Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli.

Prende parte a diversi lavori: Incantesimo, l’Ultimo Rigore e Vivere. Diventa nota nel 2012, quando viene interpreta Elena Monforte ne Le Tre Rose di Eva.

Ha anche condotto Notti Mondiali, Vivere da Campioni ed Eurogol. Ha partecipato come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Dima Pakhomov. Nel 2012, in un’intervista a Vanity Fair, confessò l’amore che provava per Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi.

Aggiornamento ore 10.08

Altro volto ufficiale per il GV Vip è quello di Paola Di Benedetto. La ex naufraga è l’ultimo, in ordine di tempo, dei nomi rivelati nel cast del programma che verrà condotto da Alfonso Signorini. La indiscrezione era del resto già nell’aria: mercoledì 8 gennaio 2020, ci sarà anche Paola Di Benedetto come concorrente. La Di Benedetto si aggrega agli altri partecipanti: Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, e ancora poi Antonella Elia, Antonio Zequila e Clizia Incorvaia.

Quest’ultima è l’ex moglie di Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni, nata a Pordenone il 10 ottobre 1986: con Francesco Sarcina la storia è finita nel 2018 quando l’uomo svelò un presunto tradimento perpetrato dalla moglie ai suoi danni con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze. La Incorvaia ha negato di avere tradito il cantante.

Aggiornamento ore 12.30

Al Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini ci saranno anche le partecipazioni ufficiali di Adriana Volpe, Antonella Elia e Michele Cucuzza, di Rita Rusic e Pago.

Quanto a Adriana Volpe, l’ingaggio è stato possibile grazie al fatto che il suo contratto con la Rai – dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia – non è stato rinnovato. Antonella Elia invece dopo otto anni dalla vittoria all’Isola dei Famosi, torna in un reality reduce da Tale e Quale Show, dove vinse l’ultima puntata imitando Jessica Rabbit. Di recente, ha fatto parte di CR4, la Repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti.

Il giornalista Michele Cucuzza è stato tra i nomi che sono stati svelati direttamente da Alfonso Signorini a #CR4 – La Repubblica delle Donne.

Aggiornamento ore 16,10