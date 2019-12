Wanda Nara: “Non voglio rovinare la carriera a Icardi”. E sarà al Grande Fratello Vip

Sono ore importanti, giorni cruciali e, come sempre conditi da scatti fotografici molto caldi e sensuali queli di Wanda Nara. La showgirl in queste ore, infatti, non si solo si è regalata – e ha regalato ai fan – nuove foto molto provocanti e bollenti, ma è tornata a parlare a tutto tondo: dal marito al Grande Fratello, fino a un possibile ritorno a Milano.

Cosa bolle in pentola nella vita di Wanda Nara? Ecco cosa succede. In particolare, ecco le nuove foto della procace moglie e procuratrice di Mauro Icardi attaccante ex Inter e ora al PSG.

Wanda Nara, nuovi scatti hot su Instagram: e parla della carriera di Icardi e di un ritorno a Milano

“Non voglio rovinare la carriera a Icardi.”, ha detto Wanda Nara, la showgirl che tra Tiki Taka, Grande Fratello Vip e Instagram ha davvero l’agenda piena. La moglie e procuratrice dell’attaccante ora in forza al Paris Saint Germain ha anche aggiunto. “Torna a Milano? Non posso dirlo.”

Protagonista insieme a Pupo di un’intervista doppia per il programma ‘Le Iene’ in vista del Grande Fratello Vip, Wanda Nara ha inevitabilmente parlato del marito Mauro Icardi.

Cosa ha detto? In primis ha voluto difendersi da alcune critiche, anche pesanti, relative alla sua troppa invadenza nelle cose relative alla carriera del marito.”, ha detto.

“Non è vero che voglio rovinare la carriera a mio marito. Chi dice che Mauro è il mio cagnolino non lo conosce. Mi hanno fatto infuriare quando hanno detto che ho avuto una storia con un compagno di mio marito.”, ha aggiunto.

E poi, ha corroborato. “Con un altro procuratore forse avrebbe ottenuto di più ma sarebbe andato a giocare dove non voleva. Ho un figlio interista e l’Inter sarà per sempre nel nostro cuore.”

Infine, sollecitata circa il possibile ritorno del marito all’Inter e più in generale a Milano, sia per lui che per lei che per i loro figli, Wanda Nara è stata piuttosto caustica.”Se Icardi l’anno prossimo tornerà a Milano? Non posso rispondere”, ha dichiarato, ridendo.