WhatsApp, aggiunti sticker animati e codici QR per aggiungere amici

Whatsapp ha implementato un aggiornamento con molte nuove funzionalità, inclusi sticker animati. L’aggiornamento principale è disponibile in questo momento e aggiunge anche la modalità dark per l’app Web.

Di proprietà di Facebook, whatsapp è una delle app di chat più popolari al mondo, ma la forte concorrenza, incluso il Messenger di Facebook, implica che esso debba continuare ad aggiungere funzionalità.

Nuovi trucchi whatsapp: ecco come inserire adesivi animati e codici QR

Il nuovo trucco principale nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp è una libreria di sticker animati. Funzionano come normali adesivi, ma ora si muovono, come un’immagine GIF.

“Gli adesivi sono uno dei modi in più rapida crescita che le persone comunicano su WhatsApp“, hanno affermato gli addetti ai lavori dell’azienda. Secondo WhatsApp, “miliardi” di sticker vengono inviati ogni singolo giorno.

Per usarli dovrai aggiornare l’app per assicurarti di utilizzare l’ultima versione di WhatsApp su iPhone o Android. Quindi vai in una chat e accedi al normale pannello degli sticker per trovare adesivi animati.

L’aggiornamento di WhatsApp aggiunge anche i codici QR per l’aggiunta di nuovi contatti. Ora, quando incontri qualcuno, puoi semplicemente scansionare il suo codice QR per aggiungerlo.

Significa che non dovrai più digitare un numero di telefono per ottenere un nuovo contatto.