Whatsapp non funziona, cosa succede in Italia: #WhatsappDown va in tendenza

Le lamentele arrivano da più parti: Whatsapp non funziona. Sui social l’hastag #WhatsappDown è arrivato addirittura in tendenza. La nota app di messaggistica sta avendo dei problemi, anche in Italia, nell’invio e nella ricezione di messaggi. I malfunzionamenti sembrano estesi a tutto il mondo. Ad ora non è dato sapere quando la situazione tornerà alla normalità.