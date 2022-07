Wimbledon 2022, Djokovic batte Norrie e va in finale

(Adnkronos) – Novak Djokovic in finale a Wimbledon 2022. In semifinale il serbo, numero 1 del tabellone, ha sconfitto il britannico Cameron Norrie per 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 2h35′. Djokovic, campione in carica, in finale affronterà l’australiano Nick Kyrgios, già qualificato da ieri dopo il ritiro di Rafa Nadal, costretto a rinunciare alla semifinale per un infortunio muscolare agli addominali. Come nei quarti di finale contro Jannik Sinner, il fuoriclasse di Belgrado si è trovato a rincorrere. Contro l’azzurro ha ceduto i primi due set, oggi si è svegliato dopo aver perso la frazione iniziale e ha rimontato lasciando 9 game al rivale nei successivi 3 set. Domenica ‘Nole’ cerca il 21esimo trionfo in un torneo del Grande Slam.