X Factor 2022, conto alla rovescia. Fedez: “Ci aspetta grande sfida”

(Adnkronos) – X Factor 2022, conto alla rovescia per la nuova edizione del talent Sky in onda a partire dal prossimo 15 settembre. “Aspettavo da un po’ questo momento, ho sempre vissuto in maniera un po’ traumatica la mia dipartita dal programma e quando Eliana (Eliana Guerra, showrunner di X Factor 2022, ndr) è tornata nel team ci siamo sentiti sempre. In tutte le stagioni in cui ero giudice ci siamo scambiati opinioni e poi quando il terreno è stato propizio per il ritorno non ho esistato”. A dirlo è Fedez, che a partire da giovedì prossimo torna, dopo 4 anni, a vestire i panni di giudice nel talent trasmesso su Sky e in streaming su Now. Accanto a lui i compagni d’avventura Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi mentre la conduzione sarà affidata alla cantante Francesca Michielin, che torna sul palco a 10 anni dalla vittoria del talent.

“E’ indubbio che ci aspetta una grande sfida – spiega il rapper durante la conferenza stampa di presentazione del programma, a Milano -. So cosa abbiamo fatto finora, quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo. Credo fortemente nel progetto, mi godo il momento senza prepararmi troppo. X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo, è stato un crocevia importante per me, credo che abbiamo fatto un bel programmino. La differenza che mi porto dietro rispetto al passato è che non mi preparo, prima preparavo ogni minima cosa, ero uno Stakanov, ora spontaneità”.

X Factor, sottolinea Fedez, “è cambiata rispetto alle edizioni pregresse e dal mio punto vista può essere una vetrina, un’occasione per far vedere cosa si è e cosa si vuole fare. I talent sono diventati questo, non un trampolino per lanciarsi ma un riflettore che può accendersi sui ragazzi. Noi cerchiamo di dare senso di esistere al programma ed essere il migliore acceleratore dei risultati dei concorrenti, da quello che viene eliminato subito a quello che arriva in finale”.