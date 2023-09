XIV Municipio – Azione: “Si profila il rischio di ‘un omicidio di massa’ per i pini di Monte Mario”

“No al taglio indiscriminato dei pini di via della Lucchina, via Tarsia e via Camilla Ravera. Ad eccezione di tre esemplari, le alberature presenti su queste strade godono di ottima salute e non ci risulta che con le giuste misure la loro presenza rallenterebbe o intralcerebbe le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in programma a breve su queste strade.

Davvero non si giustifica il nullaosta con cui il Dipartimento Ambiente acconsente a fare tabula rasa di queste piante, peraltro senza neanche indicare il numero di esemplari che si intende eliminare. Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un possibile abbattimento, perché, piuttosto che agire con raziocinio e adottare soluzioni alternative come un tavolo permanente che faccia dialogare dipartimento ambiente e lavori pubblici su tutti i cantieri presenti, questa amministrazione preferisce percorrere altre strade, anche quando queste vanno a discapito della cittadinanza”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, Silvia Ambrosio, membro del Direttivo Provinciale e assessore ombra all’ambiente di Azione, e Camilla Bargione, consigliera del XIV Municipio della Lista civica Calenda Sindaco.

