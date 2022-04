Solitamente, per ovvie ragioni, ogni volta che, grazie ai media internazionali presenti in Ucraina, il presidente ucraino ha modo di potersi rivolgere all’opinione pubblica occidentale, dopo aver rinnovato la richiesta di armi e mezzi, rilancia la grande generosità del suo esercito che, nonostante l’inferiorità numerica, ormai da oltre un mese sta tenendo testa all’attrezzata ‘armata rossa’.

Zelensky: “Tutti i Paesi dovrebbero prepararsi alla possibilità che Putin possa usare armi nucleari tattiche nella guerra in Ucraina”

Tuttavia oggi, prolungandosi un po’ di più sull’argomento, Zelensky ha anche tenuto ad avvertire che “Tutti i Paesi del mondo dovrebbero prepararsi alla possibilità che Vladimir Putin possa usare armi nucleari tattiche nella guerra in Ucraina”.

Zelensky: “La Russia potrebbe decidersi a usare armi nucleari o chimiche, perché per loro la vita delle persone non vale niente”

Davanti ai microfoni della Cnn, il numero uno di Kiev ha rimarcato infatti che “La Russia potrebbe decidersi a usare armi nucleari o chimiche, perché per loro la vita delle persone non vale niente. Dovremmo pensare di non avere paura, ma essere pronti. Ma non si tratta di una questione per l’Ucraina, non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo penso”.

Secondo la Difesa ucraina: “L’intelligence e i partner stranieri non vedono alcun segno che la Russia possa usare armi nucleari”

Tuttavia, sempre oggi il sito d’informazioni ‘Ukrainiska Pravda’, ha riportato quanto uscito dal Ministero della Difesa dell’Ucraina secondo il quale, al momento, ”L’intelligence ucraina e i partner stranieri non vedono alcun segno che la Russia possa usare armi nucleari contro l’Ucraina“.

