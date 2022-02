Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia: la 20enne di Scampia conquista la giuria di Venezia con la sua semplicità. Tweet orgoglioso del sindaco di Napoli

“E’ una vittoria che rovescia gli stereotipi e l’ordine del discorso. Come Zeudi possiamo essere orgogliosi del nostro essere di Scampia, di Piscinola di Chiaiano o Marianella. Scampia è rappresentata da una ragazza molto bella, ma anche intelligente ed attenta al sociale, al suo territorio. Proviamo finalmente a dare spazio a quel racconto positivo che troppo spesso ha ceduto il passo a narrazioni tossiche”. Così, fra commozione e ‘riscatto’, il presidente dell’Ottava Municipalità di Napoli, Nicola Nardella, commentando il successo raccolto da una giovane ragazza di Scampia, per l’appunto, uno dei quattro rioni de quai si compone la sua Municipalità (le altre sono Piscinola, Marianella, e Chiaiano).

Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia, la 20enne di Scampia conquista la giuria di Venezia sfilando come Miss Napoli

Un orgoglio che incarna le splendide fattezze di Zeudi di Palma, la nuova Miss Italia. La 20enne, alta 1.72, lunghi capelli lisci castani come i suoi occhi svelti e gonfi di lacrime quando, davanti alla bellissima città di Venezia (dove ha sfilato per la finale con la fascia di Miss Napoli), dedica questa vittoria ai fratelli e alla mamma, “che amo da morire”.

Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia, “Quando sono stata eliminata, ho avuto un attimo di esitazione

E dire che, a causa di un errore tecnico, Zeudi aveva dovuto scontrarsi con l’umiliazione dell’eliminazione, poi rientrata, come annunciato dall’avv. Enzo La Rocca, legale del Concorso. “Quando sono stata eliminata – racconta Zedi – ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare”.

Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia, una ragazza acqua e sapone che coltiva i suoi sogni non trascurando la solidarietà

Usa definirsi una modella con la passione per il calcio ma, come tutte le ragazze di oggi, anche Zeudi coltiva mille interessi e passioni, tra queste disegnare e suonare le sue passioni più grandi. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, ora studia Sociologia, anche se in cuor suo coltiva il sogno di diventare una grande imprenditrice, meglio e nel campo della moda. Insomma, la classica 20enne della porta accanto (anche se “movimentata e iperattiva”, come si descrive), che oltre a studiare, si guadagna i soldi per le sue spese lavorando in un ufficio, e che con grande passione si dedica al sociale attraverso le attività di un’associazione di Scampia, il suo quartiere.

Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia, il sindaco di Napoli: “Orgoglio di Napoli, ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”

La vittoria di Zeudi è stata salutata anche dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi il quale, al momento della sua proclamazione ha twittato: “Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”.

Max