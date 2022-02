Zingaretti: “Il porto di Civitavecchia può contribuire alla rinascita italiana”

(Adnkronos) – “In queste ore è sempre più chiaro quanto, superata la parte sanitaria della pandemia, dobbiamo affrontare con la stessa capacità e determinazione i nuovi problemi che la pandemia ci ha lasciato in eredità: il lavoro, lo sviluppo, la crescita e quanto questa può essere compromessa, visto il costo dell’energia, se non si affronta. Non dobbiamo avere paura di questi problemi: non abbiamo avuto paura del Covid e non dobbiamo aver paura neanche delle conseguenze del Covid, ma dobbiamo reagire e possiamo farlo a Roma e nel Lazio perché abbiamo tutte le risorse e le capacità per farlo. Ad esempio, il sistema portuale, il porto di Civitavecchia ma non solo, sono delle grandi opportunità per lo sviluppo del territorio”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti all’evento ‘Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy’, che si sta svolgendo a Roma.

“Già oggi Civitavecchia è uno dei porti crocieristici più importanti del mondo. Dunque in una Regione e Capitale che ospiterà nei prossimi anni degli eventi di straordinaria importanza, oltre ad essere meta mondiale a prescindere, ci dice quanto, se noi uniremo gli investimenti che stanno arrivando, la valorizzazione del sistema in queste grandi infrastrutture, davvero può essere una risposta ai temi di sviluppo, lavoro e contribuire alla rinascita italiana. Quindi, accanto alla consapevolezza dei problemi trovare una soluzione. In questo convegno c’è un pezzo di futuro”.