18app, come funziona il bonus cultura e come richiederlo dal 5 marzo. Problemi segnalati su Twitter

18app, come funziona il bonus cultura e come richiederlo dal 5 marzo....

Su Twitter l’hashtag #18app è arrivato in tendenza in Italia e il motivo è semplice. Da oggi 5 marzo, infatti, è possibile richiedere, per i ragazzi nati nel 2001, il bonus cultura da 500 euro da spendere per eventi culturali, mostre, cinema, teatro, libri per la scuola o di narrativa. Tutto iscrivendosi al portale 18app.

Entrando nel sito la scritta è eloquente: “Sei nato nel 2001? Dal 5 marzo potrai iscriverti a 18app, per te 500€ da spendere in buoni per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva”. Un buon modo quindi per incentivare i giovani ad allargare i propri orizzonti culturali.

Sui social al momento arrivano diverse segnalazioni sul malfunzionamento del portale 18app. Scopriamo intanto cos’è 18 app, il bonus cultura e il modo in cui richiederlo.

Cos’è il bonus cultura abbassato da 500 a 300 euro

La legge a bilancio ha approvato il bonus cultura da destinare a tutti i giovani. Dal prossimo anno ci sarà però una differenza: i nati nel 2001 potranno richiedere il bonus che sarà ancora di 500 euro, i ragazzi del 2002, invece, che potranno richiedere il bonus riceveranno invece solamente 300 euro, 200 in meno quindi rispetto a quelli elargiti ancora quest’anno. Una scelta che ha fatto discutere e che ha portato diversi giovani a protestare, anche sui social.

Come registrarsi a 18app per richiedere il bonus cultura

Per richiedere il bonus cultura, attivabile da oggi 5 marzo per i ragazzi nati nel 2001, è necessario iscriversi al portale 18app. Per farlo sarà necessario inoltre accedere con la propria identità digitale, ovvero la Spid, con la quale sarà ottenere il PIN con cui accedere allo step successivo della registrazione.

Il portale richiederà poi un documento di riconoscimento, il codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo email. In via telematica sarò poi caricato l’importo da spendere nei rivenditori autorizzati per acquistare biglietti per eventi culturali di vario tipo, tra cui anche concerti, cinema e teatro. La scadenza, per cui spendere l’importo, è fissata al 28 febbraio 2021.