Oroscopo di venerdì 28 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 28 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 27 giugno 2019.

Oroscopo di venerdì 28 giugno 2019, le previsioni

Ariete

Chiunque ti faccia passare dei brutti momenti nei prossimi giorni lo rimpiangerà. Non esiterai a dire agli altri cosa pensi di loro, e potrebbe non essere bello!

Toro

Fai attenzione a ciò che dici nei prossimi due giorni perché potresti facilmente dire troppo e sconvolgere un amico o un familiare di cui avrai bisogno. Potresti sembrare placido per natura ma a volte la tua lingua può essere piuttosto tagliente!

Gemelli

Venere nel tuo segno ti rende facile andare d’accordo con tutti i tipi di persone, e con Mercurio forte anche tu avrai molto da dire a quelli che incontri lungo la strada. Non dire troppo però. Alcune cose dovrebbero rimanere private.

Cancro

Devi assicurarti che quello che chiedi è ciò che vuoi veramente perché i pianeti avvertono che una volta che ce l’hai, potresti non essere in grado di restituirlo. Inoltre, è necessario riconoscere che i tuoi pensieri hanno valore, sia dal punto di vista finanziario che emotivo.

Leone

Raramente sei stato così energico e così entusiasta per la vita. Per ottenere i migliori risultati, è necessario limitare l’eccitazione e concentrarsi su uno o due obiettivi. Questo è potenzialmente un buon momento per te ma devi essere disciplinato.

Vergine

Evita discussioni meschine con persone meschine su questioni meschine. Questo, in poche parole, è il messaggio delle stelle per la Vergine di oggi, quindi alza il tuo sguardo e rifiuta di essere coinvolto in tutto ciò che è al di sotto della tua dignità.

Bilancia

Troverai la tua voce oggi e non sarai timido nel dire al mondo cosa pensi. Tuttavia, solo perché hai un’opinione non significa che la tua opinione sia giusta.

Scorpione

La moderazione è essenziale, specialmente se sei il tipo di Scorpione che pensa che il modo migliore per entrare nel mondo sia quello di affrontare i rivali più grandi di te e batterli in ogni modo. Potresti aver ragione, ma oggi potresti essere tu a perdere.

Sagittario

Sarai incredibilmente deciso nelle prossime 24 ore e quelli che non condivideranno la tua guida e determinazione saranno presto lasciati indietro.

Capricorno

Non hai altra scelta ora, per far fronte agli obblighi che hai evitato. Possono essere personali o professionali, ma in ogni caso puoi e devi affrontarli.

Acquario

Il collegamento di oggi tra il Sole e il tuo pianeta dominante Urano ti proteggerà se decidi di rischiare in qualche modo, ma sarai ancora più sicuro se ti unisci ad un amico. I suoi occhi potrebbero individuare un potenziale problema che potresti aver perso di vista.

Pesci

Se qualcuno ti fa richieste irragionevoli oggi, rifiuta. Non sei obbligato a faro se ti mette a rischio. Sei il capo di te stesso, quindi fai come ti pare.

