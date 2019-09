Abbey Road, 50 anni fa i Beatles ‘in fila indiana’

Fra il tante, in tema di Beatles lo fotografia più celebre è quella scattata da Iain Macmillan, con i quattro che in fila indiana attraversano l’asfalto ordinato di Abber Road. Una via divenuta storica, visto che ospitava gli omonimi studi d’incisione che, grazie soprattutto ai Beatles (e alle loro irripetibili ‘sperimentazioni sonore’), in breve tempo divennero il punto di riferimento dei maggiori musicisti della scena internazionale.

Quella foto divenne infatti la copertina dell’11mo ed ultimo album di inediti dei ‘Fab Four’. Il successivo ‘Let It Be’ è infatti una sorta di raccolta di brani incisi prima e poi recuperati.

Dunque una copertina storica, quella uscita il 26 settembre 1969 per la Apple Records, che la prestigiosa rivista ‘Rolling Stones’ ha inserito al 14º posto nella classifica relativa ai 500 migliori dischi di sempre.

Oggi, a 50 anni di distanza, con oltre 5 milioni di copie vendute, ‘Abbey Road’ è indubbiamente il disco più venduto dai Beatles. Ma intendiamoci, non perché l’ultimo della loro generosa produzione, ma per l’elevata qualità delle canzoni contenute, come ‘Come Together’, ‘Something’, ‘Maxwell’s Silver Hammer’, ‘Oh! Darling’, ‘Octopus’s Garden’ e ‘I Want You (She’s So Heavy)’, nel ‘lato A’. ‘Girato il lato’, ecco l’incredibile medley, il “The Big One”, dove i quattro liberano al massimo la loro creatività producendosi in diversi tempi e sonorità, fino ad esplodere in un finale a grande impatto emotivo.

E se oggi, 50 anni dopo, continuamo a parlarne e a ricordarlo, ecco spiegato lo straordinario ascendente che i Beatles imposro all astoria della musica pop-rock mondiale…

Max