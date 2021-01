“Abbiamo perso tutto, la libertà, la scuola, il lavoro, la cultura: si dimetta e vada in Cina”, Sgarbi a Conte

Così come le opposizioni, anche Vittorio Sgarbi nel suo intervento alla Camera ha duramente bacchettato l’azione del governo Conte: “Abbiamo perso tutto: la libertà, la scuola, il lavoro, abbiamo chiuso i cinema, i teatri, i ristoranti, i musei. Non è una crisi al buio, è una crisi in piena luce“.

Sgarbi: “Non è stato eletto, sia onesto e responsabile: si dimetta e vada in Cina”

Poi, ha incalzato il critico d’arte, “Lei ha perso la protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato: Zingaretti non la voleva. Lei non è indispensabile, non è stato eletto, dunque sia onesto e responsabile: si dimetta e vada in Cina”.

Sgarbi: “Non è un paradosso? Lei rimane e l’Italia se ne va”

Quindi concludendo, Sgarbi ha poi aggiunto: “La situazione attuale ha qualcosa di drammatico e di ridicolo: chi ha voluto questo governo, Renzi, non lo vuole più mentre, chi non lo voleva, Zingaretti, adesso lo vuole. Non è un paradosso? Lei rimane e l’Italia se ne va”.

Max