“Abbiamo un test sierologico affidabile per anticorpi”, annuncia il governatore Fontana

Inspiegabilmente c’è ancora qualcuno che continua a buttarla nella diatriba politica dimenticando invece che, mai come in questo momento, urge invece unirci per superare al meglio l’orribile emergenza sanitaria che sta devastando soprattutto il Nord-est del Paese.

Una regione capace di dare l’esempio a tutti

Di suo la Lombardia ha fatto non molto, ma tantissimo, dimostrando di avere non solo strutture all’altezza ma anche personale ed uomini di altissimo valore morale. Ne è la riprova ad esempio la realizzazione record (non siamo in Cina, dove non esistono burocrazia, sindacati, ecc.), dell’ospedale nella Fiera, grazia anche alla super visione del rodato – ma vituperato da alcuni – e prezioso Bertolaso il quale, per la cifra simbolica di un euro di ‘paga’, non ha esitato a buttarsi a capofitto nell’impresa, finendo a sua volta in ospedale, contagiato.

“Presto il via ai test e agli esami sulla popolazione”

Poco fa, nel corso della consueta conferenza stampa della Regione, parlando della scelta di estendere i test sierologici, il governatore Fontana ha affermato che la Lombardia “ha fatto una scelta di prudenza e di rispetto della scienza, in attesa di trovare test affidabili, ma oggi – ha annunciato il presidente della Regione – abbiamo una buona notizia, uno di questi test è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia, sarà un test che con il prelievo del sangue evidenzierà chi ha sviluppato anticorpi”.

Dunque, ha poi concluso Fontana, ”Entro due settimane avremo la certificazione CE e poi si potrà partire con i test ed esami sulla popolazione”.

Max