Aborto – Pro Vita Famiglia: “Oltre 150 mamme aiutate in 3 anni. Nuovo Governo combatta denatalità”

“Auspichiamo – prosegue Poleggi – che il nuovo Governo prenda a cuore in modo serio e concreto la lotta alla denatalità che affligge il nostro Paese, soprattutto offrendo un adeguato sostegno a tutte le famiglie e alle donne, in particolare quando si trovano ad affrontare, spesso isolate e abbandonate, una gravidanza imprevista o indesiderata. Soltanto in questo modo si tutelano tutti i diritti, sia delle donne che dei nascituri e si può comprendere come l’aborto non sia mai una soluzione: è l’uccisione di un figlio innocente che porta conseguenze tragiche per le madri, per le famiglie coinvolte e per tutta a società”.