Addison Rae: chi è, età, Instagram e vita privata della web star di TikTok

Addison Rae è una web star divenuta celebre grazie al social network cinese TikTok. Partita caricando video lip-synk, oggi la giovane Addison conta oltre 17 milioni di follower sulla piattaforma, una cifra incredibile ed in continua crescita.

Addison Rae è nata il 6 ottobre 2000 a Lafayette, in Louisiana (Stati Uniti) e da qualche tempo lavora come modella. Oltre al grande successo sui social media che le hanno permesso nel 2019 di guadagnare circa mezzo milione di dollari grazie alle attività di influencer marketing, infatti, Addison lavora come modella per diversi brand di moda. In passato sui social ha collaborato con marchi di primo piano come Fashion Nova, Chantilly Boutique, McCary’s Jewellers e Uptown Cheapskate.

Addison Rae: chi è, anni, foto Instagram, altezza, peso e curiosità sulla tiktoker

Su Instagram il profilo ufficiale di Addison Rae è @addisoneasterling che conta circa 5 milioni di seguaci. Nelle ultime foto postate si possono notare numerosi scatti di Addison in compagnia di altri personaggi famosi del web tra cui Dixie D’Amelio (sorella maggiore di Charli) ed i fratelli Tony e Ondreaz Lopez (The Lopez Brothers), tutti parte integrale della Hype House, il collettivo di tiktoker con sede a Los Angeles dove decine di influencer si ritrovano per girare e realizzare video divertenti da condividere su TikTok (il suo account ufficiale è @addisonre) e non solo.

Oltre all’ottima presenza su TikTok ricordiamo che Addison Rae è anche un’ottima ballerina della Shreveport Dance Academy, tra i suoi hobby anche la pallavolo e le partite di calcio, baseball e basket che segue spesso in compagnia di amici, come testimoniano i tanti scatti su IG. Addison Rae è alta 1.68 m e pesa circa 55 kg.