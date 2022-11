Al Maxxi di Roma il CIANS ha organizzato un incontro, per definire la nuova via del Made in Italy

Un confronto multidisciplinare per contribuire all’affermazione di un sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica innovativo, internazionalizzato, sostenibile e capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

È in tale contesto che il CIANS – Coordinamento Istituzioni Afam non Statali ha organizzato oggi, presso l’Auditorium del MAXXI di Roma, il convegno/workshop “CREATIVITÀ, DRIVER DELL’ECONOMIA MADE IN ITALY – Formazione, innovazione e sviluppo sostenibile”. L’obiettivo èìera di riunire attorno ad un tavolo alcuni tra gli attori impegnati in questo processo organizzativo e programmatico per valorizzare le istituzioni Afam e contribuire fattivamente al successo del made in Italy.

L’iniziativa si è sviluppata in due diverse fasi: un convegno, per analizzare lo status quo delle cose e definire le opportunità che potranno verificarsi da qui in avanti; quindi, a seguire, un approfondimento con l’apertura di quattro diversi tavoli tematici sulle esperienze che stanno più a cuore alle istituzioni Afam.

Hanno partecipato agli incontri, moderati nella mattina dalla giornalista Giorgia Cardinaletti, in qualità di ospiti e relatori: Giovanna Melandri, presidente Fondazione MAXXI; Fabio Mongelli, presidente CIANS; Umberto Croppi, presidente Fondazione La Quadriennale di Roma; Antonio Bisaccia, presidente CNAM; Luca Cordero Di Montezemolo, presidente NTV (in attesa di conferma); Antonella Andriani, vicepresidente ADI; Domenico Sturabotti, direttore Fondazione Symbola; Valeria Oppenheimer, fashion reporter ed autrice televisiva; Valerio Schiti, fumettista e molti altri.

