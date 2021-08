Albano, arrivano i camion per la discarica, continua la tensione

Arrivati in mattinata i primi 5 camion di rifiuti da Roma. Tensione alta al presidio dei cittadini ormai esausti dal continuo e pesante arrivo di centinaia di tonnellate di immondizia della capitale. Come ieri le forze dell’ordine reparto mobile celere della polizia e commissariato di Albano, con il sostegno della polizia locale, non permettono più di bloccare i tir e la strada sulla via Ardeatina come da disposizioni superiori del questore di Roma.

Permane il presidio fisso dei cittadini, comitato No Inceneritore, e sono comunque in corso i controlli sui rimorchi da parte della polizia municipale di Albano a cui partecipano anche i delegati del coordinamento dei comitati cittadini e No Inceneritore, svolti all interno della discarica.