Aldo, Giovanni e Giacomo chi sono: età, carriera e vita privata dei tre comici

Da anni sulla cresta dell’onda di un successo che si sono conquistati a suon di gag, schetch divertenti e film di forte presa nel pubblico, Aldo, Giovanni e Giacomo rappresentano ormai una sorta di triplice icona per il pubblico italiano.

Il trio di comici conosciuto dai telespettatori per via di film famosissimi, partecipazioni a programmi tv storici e per un’ironia di forte presa, è sempre vivo e pieno di sorprese: e anche in questi giorni si continua, con passaggi televisivi delle loro pellicole, a parlare di loro. Aldo, Giovanni e Giacomo sono un tris fortissimo, in qualche modo intramontabile. Ma cosa sappiamo di loro?

Chi sono Aldo, Giovanni e Giacomo? Cosa sappiamo della loro vita fuori dai riflettori, com’è la loro realtà? Ecco come poter scoprire qualcosa di più su di loro.

Aldo, Giovanni e Giacomo, chi sono: anni, inizio carriera e il successo

Come sappiamo Aldo, Giovanni e Giacomo formano un trio di attori comici molto amati: andiamo a scoprire chi sono.

Aldo Baglio, vero nome Cataldo, è nato il 28 settembre del 1958 a Palermo. Si trasferisce a Milano nel 1961 quando ha solo tre anni. Esordisce nel mondo dello spettacolo molto presto, dopo la licenza media, con “Il… Belpaese”, con Paolo Villaggio.

Nel 1980 si diploma nella scuola di mimodramma del Teatro Arsenale di Milano. In seguito forma un duo di cabaret con Giovanni Storti. Oggi vive a Monza, è sposato con l’attrice Silvana Fallisi ed ha due figli, Caterina e Gaetano

A comporre il duo che c’è prima del trio, appunto, come anticipato, c’è lui, Giovanni Storti: nasce a Milano il 20 febbraio del 1957. Come Aldo studia danza mimica e frequenta la scuola di melodramma al Teatro Arsenale di Milano, diplomandosi nel 1977. È sposato con Annita Casolo, e hanno due figlie, Clara e Mara,

Giacomo Poretti nasce il 26 aprile del 1956 a Villa Cortese, in provincia di Milano, da una famiglia di operai. Anche lui è da subito appassionato di teatro ed è solito mettersi in opera nell’oratorio della città in cui vive.

Vuole recitare da quando ha solo otto anni e prova a entrare a far parte della compagnia dei Legnanesi, ma senza riuscirci. In seguito abbandona gli studi da geometra per andare a lavorare come metalmeccanico in fabbrica.

A 18 anni diventa infermiere e si impegna nella politica. Successivamente si diploma alla scuola di teatro di Busto Arsizio ed esordisce sul palcoscenico ne Il conte di Carmagnola e dopo in Questa sera si recita a soggetto. A partire dal 1985 passa l’estate come capovillaggio al Palmasera Village Resort, in Sardegna: qui incontra e conosce Aldo e Giovanni.

Aldo, Giovanni e Giacomo dopo alcuni mesi decidono di formare il noto trio. Così, dagli anni Novanta iniziano a lanciarsi nel cabaret. Nel 1992 eseguono “Lampi d’estate”e nel 1993 Aria di tempesta. Nel 1995 Il Circo di Paolo Rossi e nel 1996 mettono in scena i famosi Corti di Aldo, Giovanni & Giacomo.

Nel 2006 recitano, insieme a Silvana Fallisi, nello spettacolo Anplagghed. Nel 2016 realizzano il The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui reinterpretano gli sketch che gli hanno portato maggior successo, in occasione del 25º anniversario del trio.

Ma il grande successo arriva con la televisione. Il primo approccio è l’estate del 1992 accanto al duo comico Zuzzurro e Gaspare nel TG delle vacanze. Nel ‘93 partecipano a Cielito lindo con Claudio Bisio. Poi il boom con la Gialappa’s.

Dal 1994 al 1997 entrano nel cast di Mai dire Gol, insieme alla Gialappa’s Band. Da lì si fanno notare al grande pubblico, raggiungendo una popolarità che non andrà più a scemare.

E poi c’è il cinema: al grande schermo debuttano il 23 dicembre 1997 con Tre uomini e una gamba: sono, nell’occasione, sia attori protagonisti che registi. Il film ha così successo che il trio deve bissare.

Arriva dunque Così è la vita, realizzato nel 1998. Nel 2000 altro boom di consensi col film Chiedimi se sono felice, che incassa oltre settanta miliardi di lire.

Il film rappresenta forse il loro più grande successo, tanto è vero che la pellicola entra nella top five delle pellicole italiane più remunerative di sempre.

Il successo non finisce più per loro, e così continuano anche i film. Nel 2002 arriva La leggenda di Al, John e Jack in cui interpretano dei fantomatici gangstar italo-americani. E poi, ancora, arriva il fortunato Tu la conosci Claudia?, in cui recitano con Paola Cortellesi protagonista femminile.

Nel 2006 hanno portato nelle sale Anplagghed, e nel 2008 tornano con un film a episodi, Il cosmo sul comò. Nel 2010 sono voci narranti del documentario Oceani 3D, e esce La banda dei Babbi Natale, altro boom di incassi con oltre venticinque milioni di euro.

Nel 2014 è la volta de Il ricco, il povero e il maggiordomo, poi nel 2016 ecco il loro undicesimo film, Fuga da Reuma Park, con la partecipazione di Ficarra e Picone, che tuttavia ha segnato una battuta d’arresto per il trio al botteghino.

Nel 2020 tornano con un nuovo lavoro: Odio l’estate, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo dal 30 gennaio al cinema.

