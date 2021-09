Alitalia: i lavoratori in corteo sulla Roma-Fiumicino verso la sede dell’Eur. Si temono tensioni

Mentre come scriviamo in un altro articolo, Ryanair ha presentato oggi altre 5 nuove rotte internazionali nei due scali della Capitale (per 800 nuovi posti di lavoro), nel frattempo sulla vicenda Alitalia continua a stagnare in un vergognoso silenzio, oltre che sindacale, anche ‘istituzionale’.

Alitalia: i lavoratori in corteo sulla Roma-Fiumicino verso la sede Eur

Esasperati ovviamente i dipendenti, che poco fa hanno messo in piedi un’eclatante protesta lungo la Roma-Fiumicino dove, direzione la sede Eur, stanno di fatto letteralmente paralizzando la circolazione dei mezzi.

Come è il caso di dire, si procede infatti ‘a passo d’uomo’, qualcuno ha anche pensato bene di accendere dei fumogeni.

Alitalia: agenti in tenuta antisommossa sotto la sede dell’Eur

Si temono anche tensioni, visto che, già da qualche minuto, sotto alla sede della Compagnia aerea tricolore sono giunte diversi mezzi delle forze dell’ordine, con gli agenti in tenuta antisommossa…

Max