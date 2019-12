All Together now: da stasera la seconda edizione su Canale 5

Si può vincere la battaglia degli ascolti anticipando di qualche mese l’inizio di un programma? A questo stanno sperando i dirigenti di Canale 5, dopo la scelta di far partire da stasera All together now. La decisione è dovuta dall’insuccesso di Oltre la soglia, la fiction con Gabriella Pession, che ripartirà l’8 dicembre. Il programma, già registrato negli studi Voxson in Roma, nella prima edizione ha visto trionfare Greg Rega.

Il format, condotto da Michelle Hunziker, resta immutato e consiste praticamente in una gara canora. L’obiettivo di ogni concorrente è provare a coinvolgere il “muro umano” formato da 100 artisti, giudici unici della competizione. Dopo quattro puntate di qualificazione sono previste una semifinale e una finale. In palio per il vincitore 50 mila euro in gettoni d’oro.

Tra i componenti del “muro umano”, capitanato da J-Ax, possiamo trovare non solo artisti del calibro di Iva Zanicchi, Loredana Bertè e Takagi e Ketra. Saranno giudici anche youtuber come Surry, la Iena Cizco, le showgirlAlessia Fabiani e Melita Toniolo e il comico Gigi Miseferi. Tra gli altri nomi il “re delle sigle televisive” Giorgio Vanni, il doppiatore Manuel Meli, le Donatella, i Karma B e Space One, il braccio destro di J-Ax.

Per questa prima puntata era prevista l’ospitata di Maria De Filippi ma, stando alle parole della Hunziker su Chi, “per i troppi impegni presi da Maria, non siamo riusciti. Chissà, magari in una terza edizione“.

All together now va in onda in prima serata su Canale 5, in streaming o on demand su Mediaset Play.