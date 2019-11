Gabriella Pession, chi è l’attrice protagonista di Oltre la soglia. Età, vita privata, anoressia, carriera, marito, figli, gossip

Protagonista della seguita serie TV di Canale 5 Oltre la soglia, sta diventando sempre più apprezzata e seguita la nota attrice Gabriella Pession. Con già una significativa carriera alle spalle, l’attrice sta facendo passi da gigante nell’alveo della recitazione italiana.

Ma chi è Gabriella Pession? Cosa sappiamo di lei, dei suoi esordi, della sua carriera professionale oltre che su fronte della sfera privata? Ecco cosa possiamo diffondere su di lei, per scoprire il più possibile sul suo conto.

Gabriella Pession, chi è l’attrice: anni, film, Oltre la soglia, marito, vita privata, anoressia, gossip

Chi è Gabriella Pession? Giovane e bella, l’attrice italo-americana, è sempre più una delle celebrità in rampa di lancio nel mondo del cinema italiano.

La maggior parte della popolarità scaturisce dall’aver preso parte a serie cult come ‘Don Matteo‘ o film come ‘Ex-Amici come prima‘. Tra tanti progetti, non ultimo il fortunato lavoro di Oltre la Soglia, la Pession ha avuto di recente anche modo di raccontarsi a tutto tondo nel corso di alcuni interventi televisivi.

Svelando, in particolare, dell’aver passato momenti difficili nel corso dell’adolescenza, a causa di un problema di natura fisica di assoluta serietà: stiamo parlando di anoressia.

Aggiornamento ore 7,11

Gabriella Pession nasce a Daytona Beach (Florida, Stati Uniti) il 2 novembre del 1977 da genitori italiani. Negli Stati Uniti la bella attrice ha vissuto tutta la primissima infanzia, in particolare è stata in Florida fino all’età di 7 anni.

In seguito la Pession si è spostata con la famiglia a Milano dove si è formata sia sul piano scolastico che, ovviamente, professionale. Gabriella consegue la maturità scientifica, entra nella facoltà di Filosofia ma nel frattempo insegue i suoi sogni professionali con i primissimi esordi.

Infatti comincia a posare per alcune campagne pubblicitarie. Quanto ai veri esordi cinematografici bisogna attendere qualche anno più tardi: quando nel 1997 viene scelta per una piccola parte in ‘Fuochi d’Artificio‘ di Leonardo Pieraccioni, che poi la sceglie anche per ‘Il Pesce Innamorato’ del 1999.

Dopo quattro anni per lei arriva il vero e proprio boom. Il successo di pubblico ma anche della critica giunge infatti nel 2005 quando ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio ne ‘L’uomo Perfetto‘.

Da lì i passi son sempre all’insegna della crescita. Con il film ‘Oggi Sposi’ del 2009 e, soprattutto, alcune parti molto preziose per lei in delle fiction televisive: ‘Don Matteo’, ‘Il Capitano’ e ‘Lo Smemorato di Collegno’.

In particolare, in quest’ultimo caso, Gabriella conquista il premio come migliore attrice di fiction televisiva. Il passo successivo è la vetrina internazionale.

Infatti dal 2011 sono giunte alcune parti in fiction negli Stati Uniti, la più importante ‘Crossing Lines‘ in cui ha recitato accanto a Donald Sutherland, ma anche la partecipazione alla pellicola dei Fratelli Vanzina ‘Ex-Amici come prima’. Altre partecipazioni sono state nella serie Capri e Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller, nel quale ha recitato accanto all’ex compagno Sergio Assisi.

Aggiornamento ore 7,31

Di recente la sua figura è associata alla serie di Canale 5 Oltre la soglia. Quanto alla vita privata?

Va detto che Gabriella è stata, come anticipato, colpita da forti alternanze emotive: grande felicità mista a periodi di forte depressione. In particolare è capitato quando ancora era una ragazza ed ha rischiato di diventare anoressica.

Poi però, scavalcato il rischio, ha trovato anche la serenità affettiva: 2007 si è fidanzata con il collega Sergio Assisi, anche se la loro storia è finita nel 2011.

Nel 2012 si è innamorata del collega irlandese Richard Flood con il quale ha avuto un figlio nel 2014 ma alla nascita del piccolo ha avuto un attacco di depressione post parto. In seguito si è sposata il 3 settembre del 2016.

aggiornamento ore 11,42