Alla cantante Julia Lisos … gustan Dos

Da oggi, venerdì 2 agosto, arriva nelle radio l’accattivante ‘Me Gustan Dos‘, il brano di Julia Liros – nella vita di tutti i giorni è l’attrice, regista e produttrice romana Ludovica Lirosi – già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Scritta e interpretata dall’artista stessa, questo singolo è una canzone dal ritmo latino, che strizza l’occhio al reggaeton. Il video, girato a Miami Beach, ha come protagonista l’artista romana che si scatena in una sensuale danza d’amore sotto il sole estivo della Florida. La regia e la direzione artistica della clip sono a cura della stessa cantante, che oltre ad avere una carriera nel cinema già avviata, ha deciso di intraprendere ora anche un’avventura nel mondo della musica.

“Nel 2014 ho iniziato a scrivere e dirigere una web serie – afferma Julia Liros – e per esigenze tempistiche mi sono trovata a dover comporre la sigla musicale in pochi giorni. Da allora ho iniziato a scrivere e creare musica nel mio tempo libero. Ho scritto il testo di ‘Me Gustan Dos’ in spagnolo perché è una lingua che parlo da quando ero bambina. Ho scelto di usare il nome d’arte “Julia Liros” per differenziare il mio percorso musicale dalla carriera di attrice e regista, in cui sono conosciuta semplicemente come Ludovica Lirosi”.

Questo è il secondo brano di Julia Liros, che ha esordito nella musica con il precedente ‘Me Siento Sola’, già uscito insieme al videoclip.

Ludovica a studiare recitazione all’età di 14 anni presso la scuola teatrale Permis De Conduire, dove recita in più di 10 spettacoli fra il Teatro Agorà, il Teatro Elettra e il Teatro del Parco Tiburtino. A 17 anni scrive, dirige ed interpreta lo spettacolo teatrale ‘Le Jeu Du Theatre Prima Del Provino’. Per un anno lavora come speaker in radio e nel 2010 parte per New York, dove frequenta un workshop intensivo presso la New York Film Academy dove girerà anche diversi cortometraggi. Iscritta all’accademia del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, produce e dirige la web serie in lingua spagnola ‘Desesperados’, che viene selezionata in diversi festival internazionali, vincendo diversi premi. Nel 2016 fonda la società di produzione e distribuzione ‘LuliFilm’. Scrive, dirige e produce il documentario in inglese ‘Too Much Stress from my Heart’, lungometraggio sul tema dell’immigrazione e l’integrazione nel nostro paese, girato tra il Marocco e l’Italia. Il docu-film è stato distribuito su Netflix (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e Inghilterra) ed attualmente è disponibile sulla piattaforma Tatatu. Il documentario è stato selezionato alla Festa del Cinema di Roma per ‘Alice nella Città’ sezione Panorama, e ha vinto nel 2017 ‘Miglior film straniero’ agli American Movie Awards. Il documentario è stato distribuito a livello europeo da Mediaset Distribution. Nel 2019 scrive, dirige ed interpreta in spagnolo la nuova Sit-com Tv ‘Desesperados’ ad oggi premiata con 10 awards. L’1 giugno del 2019 debutta come cantante con il nome d’arte Julia Liros, pubblicando ‘Me Siento Sola’. Il video della canzone, così come quello del nuovo brano ‘Me Gustan Dos’, è stato diretto dalla stessa Ludovica Lirosi e prodotto dalla sua società LuliFilm.

Max