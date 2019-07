Amazon assume 1000 persone in Italia a tempo indeterminato: ecco i profili richiesti e cosa fare

Amazon non è soltanto il sito e-commerce per eccellenza ma, a quanto pare, anche una fonte di guadagno per molti. E’ notizia di queste ore, infatti, che Amazon stia per assumere mille persone con un importante contratto a tempo indeterminato. Proprio così: ma che cosa bisogna fare per partecipare?

Amazon assunzioni 1000 addetti a tempo indeterminato in Italia, in Piemonte e altre venti sedi. Ecco come e quando

Mille nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato: una più che importante novità quella delle di assunzioni di Amazon in Italia e che farà piacere a moltissimi. E non si tratta di una fake news ma è il volere del gigante quanto il dell’e-commerce Amazon ormai sempre più presente in Italia.

Il gruppo di Bezos ha comunicato che a fronte dell’apertura del nuovo centro di Torrazza Piemonte (Torino) intende aumentare il numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato da 5.500 a oltre 6.500 nelle oltre venti sedi operative dislocate nel Paese.

Il tutto entro la fine dell’anno. In particolare il Centro di Sviluppo Amazon di Torino ha “più che raddoppiato il numero dei dipendenti in meno di un anno e la crescita della rete di Centri di Distribuzione, Centri di Smistamento e Depositi di Smistamento in tutto il Paese sta ampliando il numero di territori interessati dalle nuove opportunità lavorative che includono sia ruoli manageriali, sia posizioni di ingresso”. Insomma, a quanto pare ce n’è per tutti: si cercano persone “con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza”, dicono da Amazon.

Si cercano diverse figure: ingegneri, sviluppatori di software, operatori di magazzino e esperti di marketing, passando dai apprendisti in cerca del primo impiego.

Sempre in questi giorni è attivo il centro di smistamento Amazon di Verona, che promette consegne più rapide

La nuova sede dovrebbe generare nei prossimi anni una trentina di posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, intanto che i fornitori di servizi di consegna ritengono di poter assumere oltre 150 autisti a tempo indeterminato.