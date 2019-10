Amazon, via alla seconda edizione borsa di studio “Amazon Women in Innovation”

Come da comunicazione ufficiale, Amazon lancia la seconda edizione della borsa di studio “Amazon Women in Innovation” il prestigioso percorso volto a sostenere l’innovazione e le giovani donne meno avvantaggiate.

Di che cosa si tratta? E’ presto detto. L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Politecnico di Milano col Politecnico di Torino avviano il programma di borse di studio creato da Amazon per supportare le donne nelle discipline STEM. Termine, questo, che in inglese indica Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Ma a chi è rivolto questo bando, e cosa comporterà? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Amazon, via alla seconda edizione borsa di studio “Amazon Women in Innovation”. Ecco cos’è e chi può vincere

Tre nuove studentesse saranno premiate per l’anno accademico 2019/2020, in aggiunta alle giovani donne di talento selezionate lo scorso anno, che sono state confermate come destinatarie della borsa di studio grazie ai brillanti risultati raggiunti.

Il progetto delle borse di studio fa parte del programma Amazon in the Community, che mira ad aiutare i giovani ad avere successo nell’economia digitale.

E’ il secondo anno consecutivo che Amazon assegna la borsa di studio Amazon Women in Innovation, voluta a supporto delle giovani donne che giungono da contesti meno avvantaggiati a soddisfare la propria ambizione di lavorare nella tecnologia.

Amazon Women in Innovation garantisce un finanziamento di €6.000 all’anno, per tre anni, a tre studentesse: una che intenda conseguire una laurea in Ingegneria Matematica o Informatica.

“Con queste borse di studio stiamo cercando di fare la differenza per molte giovani donne che un giorno diventeranno leader nell’innovazione”, ha detto Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon in Italia e in Spagna. “Le borse di studio assegnate lo scorso anno hanno ora i volti di Rania e Beatrice, due studentesse giovani e motivate ​​che si stanno dedicando alle materie di cui sono appassionate e che ora mirano a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. È bello vedere l’impatto che il nostro programma sta avendo sulla loro vita quotidiana e non vediamo l’ora di incontrare le prossime vincitrici”.