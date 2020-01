Amici 19, due nuovi alunni nella scuola: contestazioni social. Ecco perchè

Non c’è pace nemmeno per Amici 19, quanto a social Network. Infatti, in relazione alla nuova stagione del reality talent show e alla decisione di procedere con l’inserimento di due nuovi alunni nella scuola, ecco che sono divampate le contestazioni sui social.

Ma perchè? Cosa ha alimentato gli sfoghi web in relazione al programma di Maria De Filippi e ai due nuovi ingressi? Ecco cosa è successo.

Amici 19, due nuovi alunni nella scuola: contestazioni social. Cosa è successo

Nella scuola di Amici 19 di Maria De Filippi sono arrivati due nuovi alunni: Matteo e Nicolai. Ma il loro inserimento tra gli studenti non è stato preso bene nel mondo dei social, laddove le polemiche sono letteralmente esplose. Ma come mai?

La scuola di Amici, giunta alla 19esima edizione, è prossima all’agognata fase del serale. Tuttavia in questa stagione nel programma della De Filippi alcune cose stanno cambiando: si è infatti assistito ad un cambio nel regolamento.

Ci sono state, per esempio, nelle giornate scorse, delle eliminazioni a sorpresa e anche ingressi inattesi, ma quello che pare aver indispettito i telespettatori e i fan del web è stato l’inserimento di due ballerini Matteo e Nicolai. Verso di loro è scattata la furia e il malcontento web.

Prima c’era stato l’addio di Giorgia, poi quello di Giuseppe. Dopo sono entrati i ballerini, Ayoub,Karina, e infine gli ingressi di Nicolai, ballerino di danza classica e Matteo, scelto da Veronica Peparini.

I fan del programma sembrano stufi e in confusione. Alcuni commentano di aver difficoltà ad affezionarsi a un ballerino senza che poi venga eliminato. Cambi di casting che non piacciono ai fan scuola: l’ingresso di Matteo e Nicolai ha scatenato i commenti sul profilo Instagram di Amici19.

In particolare, il giovane Matteo per molti, non ha tutto questo talento. Ma più che a loro due, le critiche piovono sugli autori, che stanno mescolando troppo le carte e complicando la vita a molti fan.