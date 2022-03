‘Amici per l’Italia’, domani scende in campo il movimento creato dal noto medico di Ardea. Appuntamento alle 10.30 a Lido dei Pini

‘Amici per l’Italia’, domani scende in campo il movimento creato dal noto...

Nel corso di questi due anni di pandemia il Dott. Mariano Amici si è distinto per la sua ‘lotta’ contro la linea sanitaria adottata dal governo, in primis la campagna vaccinale, sostenendo invece quale alternativa la ‘cura’, così come lui, medico (ora sospeso dall’Ordine per la sua protesta), afferma di aver praticato, dimostrando che nessuno dei suoi pazienti contagiati è finito in ospedale.

Un libro sul Covid e domani la presentazione di ‘Amici per l’Italia’, Lido dei Pini (Ardea), la località scelta per la scesa in campo

Pur essendosi più volte dichiarato ‘non no-Vax’, Amici nel corso di questi lunghi mesi ha prodotto decine di documenti e ‘prove’ che avallano le sue convinzioni scientifiche. Documenti che ora andranno a far parte del suo libro in uscita, dove spiega cosa è il Covid e, soprattutto, come è possibile curarlo attraverso la medicina ufficiale.

Nel frattempo, come già anticipato in una delle sue comparse sulle emittenti nazionali che lo hanno più volte ospitato, il vulcanico medico di Ardea ha annunciato che domani, sabato 19 marzo 2022 alle 10.30, in località Lido dei Pini (nel Comune di Ardea), sulla via Litoranea, adiacente al campo sportivo, presenterà il suo Movimento: ‘Amici per l’Italia‘.

L’evento sarà presentato da Michelangelo Letizia. Interverranno Giosuè Auletta (Storico locale), Gabriella Caramanica (Segretario nazionale Rivoluzione Ecologista Animalista), e Carlo Priolo (Segretario Nazionale Democrazia del Popolo).

‘Amici per l’Italia’, ecco il video promozionale che accompagna la discesa in campo del movimento creato dal medico di Ardea